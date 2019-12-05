США могут перебросить на Ближний Восток 14 тысяч военных - СМИ

Официальный представитель Пентагона Алисса Фара заявила, что опубликованная в СМИ информация неверна.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке в целях противодействия Ирану.

В частности, США могут направить в регион десятки кораблей и другой военной техники, а также 14 тыс. военнослужащих. Соответствующее решение Трамп может принять уже в декабре, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, в преддверии выборов президента в следующем году Трамп стремится избежать новых конфликтов. Но в то же время, по словам собеседников, он убежден в необходимость противостоять возможным угрозам со стороны Тегерана.

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Администрация президента США рассматривает возможную переброску дополнительных сил как средство сдерживания Ирана, который может попытаться отреагировать на усиление санкций со стороны Вашингтона.

В то же время некоторые должностные лица считают, что ожидаемое развертывание может, напротив, спровоцировать атаку со стороны Ирана либо «привести регион к опасному и непредсказуемому конфликту».

Позже официальный представитель Пентагона Алисса Фара заявила, что статья WSJ неверна. "США не рассматривают возможность отправки 14 тыс. дополнительных военнослужащих на Ближний Восток", - написала она в Twitter.

Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп одобрил отправку американских войск для укрепления безопасности Саудовской Аравии. Пентагон сообщил, что речь идет о переброске ограниченного количества войск, которые будут решать, в первую очередь, оборонительные задачи.