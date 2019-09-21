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Трамп одобрил отправку американских войск для защиты Саудовской Аравии

02:58, 21 сентября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Это решение принято после атаки на объекты саудовской нефтяной инфраструктуры, виновными в которых США считают Иран, передает Голос Америки.

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Пентагон сообщил, что речь идет о переброске ограниченного количества войск, которые будут решать, в первую очередь, оборонительные задачи.

Генерал Джозеф Данфорд, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявило, что численность контингента не достигнет тысяч, но не предоставил иной информации.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон рассматривает возможность отправить на Ближний Восток дополнительных батарей противоракетной обороны и эскадрильи истребителей в связи с атакой беспилотников на объекты нефтяной компании Saudi Aramco.

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Теги: #США#Саудовская Аравия#Ближний Восток#американские войска