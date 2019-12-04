Кровавое жертвоприношение: в Непале в честь богини убили более 100 тысяч животных (фоторепортаж)

Фестиваль проводится каждые пять лет.

В Непале во время ритуального массового жертвоприношения на фестивале богини Гадхимаи погибли более сотни тысяч быков, буйволов и других домашних животных.

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Фестиваль проводится каждые пять лет в деревне Барияпура в храме Гадхимаи, который называют самым кровавым религиозным собранием в мире.

Паломники убеждены, что благодаря жертвоприношению богине Гадхимаи исполнятся их желания. На фестиваль раз в пять лет приезжает до двух миллионов человек, но убивают буйволов и других животных только избранные. Остальные – просто наблюдают.

Только в 2009 году паломниками были обезглавлены около 500 тысяч буйволов. Однако пока защитникам животных не удается добиться запрета фестиваля.

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