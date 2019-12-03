Трамп считает, что Украина и Россия могут достичь большого прогресса на "нормандской встрече"

Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Украина и Россия смогут разработать мирное соглашение.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Украина и Россия могут достичь большого прогресса на встрече лидеров стран "нормандского формата", запланированной на 9 декабря в Париже.

Об этом Трамп сказал в Лондоне на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая транслировалась на американских телеканалах.

Читайте также"Есть план минимум и план максимум": в "Слуге народа" рассказали о подготовке Зеленского к переговорам в "нормандском формате"

"Я считаю, что ситуация в Украине является очень важной. Я считаю, что приближающиеся встречи между Россией и Украиной очень важны, и существует вероятность, что определенный очень большой прогресс может бы получен. Это очень важно для Украины. Я считаю, что это также очень важно с точки зрения России, они разработают соглашение, они достигнут мира, поскольку они слишком долго ведут боевые действия. И я думаю, что существует действительно хороший шанс, что это произойдет", - заявил Трамп.

Кроме того, президент США подчеркнул, что важно найти общий язык с Россией.

Также он выразил убеждение, что США и Франция могут найти общий язык с Россией.