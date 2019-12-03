Трамп считает, что США ладят с Россией
18:26, 03 декабря 2019Мир
99 0
Трамп считает, что хороших отношений США и России хотят и россияне.
Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон / REUTERS
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США нормальные отношения с российской стороной, передает Reuters.
Он сказал об этом на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Читайте такжеРоссия хочет договориться о новом соглашении по ядерному оружию - Трамп
По мнению главы Штатов, страна может ладить с Россией. Он напомнил, что говорил о важности сохранять отношения с российским государством еще в ходе предвыборной кампании. Также Трамп считает, что хороших отношений США и России хотят и россияне.
«Думаю, что это было бы неплохо, поладить с Россией», — добавил Трамп.
После этого он повернулся к Макрону и сказал, что их взгляды по этому поводу совпадают.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter