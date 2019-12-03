Ограбление по-английски: в Ливерпуле мужчина угнал фуру с тремя тысячами бутылок виски

Злоумышленник присоединил оставленный без присмотра заполненный бутылками виски Jameson трейлер к тягачу, сел за руль и уехал.

Неизвестный в английском городе Ливерпуль, графство Мерсисайд, похитил фуру с виски стоимостью 18 тысяч фунтов (около 560 тысяч гривень).

Об этом сообщает издание Unilad.

Мужчина провернул всю операцию в одиночку. Он был одет в яркий жилет и каску, чтобы смешаться с окружающими и замаскироваться под сотрудника бизнес-парка.

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Злоумышленник присоединил оставленный без присмотра заполненный бутылками виски Jameson трейлер к тягачу, сел за руль и уехал. Позже пустую фуру нашли брошенной.

Предположительно, три тысячи похищенных бутылок виски могут скоро оказаться на черном рынке. Полиция отрабатывает эту версию. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев и проводят судебные экспертизы.