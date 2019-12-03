Ограбление по-английски: в Ливерпуле мужчина угнал фуру с тремя тысячами бутылок виски
15:14, 03 декабря 2019Мир
152 0
Злоумышленник присоединил оставленный без присмотра заполненный бутылками виски Jameson трейлер к тягачу, сел за руль и уехал.
Три тысячи похищенных бутылок виски могут скоро оказаться на черном рынке / фото wikimedia
Неизвестный в английском городе Ливерпуль, графство Мерсисайд, похитил фуру с виски стоимостью 18 тысяч фунтов (около 560 тысяч гривень).
Об этом сообщает издание Unilad.
Мужчина провернул всю операцию в одиночку. Он был одет в яркий жилет и каску, чтобы смешаться с окружающими и замаскироваться под сотрудника бизнес-парка.
Читайте такжеСамую дорогую в мире бутылку виски продали на аукционе
Злоумышленник присоединил оставленный без присмотра заполненный бутылками виски Jameson трейлер к тягачу, сел за руль и уехал. Позже пустую фуру нашли брошенной.
Предположительно, три тысячи похищенных бутылок виски могут скоро оказаться на черном рынке. Полиция отрабатывает эту версию. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев и проводят судебные экспертизы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter