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В Сирии подорвался бронеавтомобиль с россиянами

14:02, 02 декабря 2019
Мир
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В Сирии пострадали российские военные / Министерство обороны РФ

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Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на Минобороны РФ.

«Второго декабря в ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство», - говорится в сообщении.

Транспорт получил повреждения, а российские военные получили легкие травмы и ушибы. Угрозы для их жизни нет.

Ранее члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.

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Теги: #Россия#Сирия