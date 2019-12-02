В Сирии подорвался бронеавтомобиль с россиянами

Находившиеся в броневике российские военные получили легкие травмы.

В Сирии подорвался на взрывном устройстве автомобиль российской военной полиции. Трое военнослужащих РФ пострадали.

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Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на Минобороны РФ.

«Второго декабря в ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство», - говорится в сообщении.

Транспорт получил повреждения, а российские военные получили легкие травмы и ушибы. Угрозы для их жизни нет.

Ранее члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.