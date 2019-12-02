Лондонский мост открыли для движения после теракта

Мост был закрыт после теракта, в результате которого погибло два человека.

Лондонский мост открыли для автомобилей и пешеходов после того, как 29 ноября мужчина напал с ножом на прохожих. Ранее были сокращены кордоны по обе стороны моста, однако он оставался закрытым.

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«Лондонский мост вновь открыт для движения транспорта и пешеходов. Спасибо за ваше терпение», - говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.

Тем временем, названо имя второй жертвы террористической атаки на Лондонском мосту. Ей оказалась 23-летняя выпускница Кембриджа Саския Джонс, жившая в Стратфорде-на-Эйвоне, сообщает Би-би-си.

Она, как и другой погибший при нападении - Джек Меррит, работала в проекте "Учимся вместе" - социальной реабилитационной программе помощи заключенным, где выполняла волонтерские функции.

О состоянии остальных трех пострадавших в результате теракта сообщил в воскресенье медицинский директор Национальной службы здравоохранения по лондонскому региону Вин Дивакар. По его словам, одного из потерпевших уже отпустили домой, а состояние еще двух - стабильное.

Как сообщал УНИАН, полиция Великобритании застрелила подозреваемого в нападении на прохожих человека на Лондонском мосту. В результате нападения два человека погибли, трое были ранены и госпитализированы. Полиция объявила инцидент террористическим актом. У подозреваемого был закреплен на теле муляж взрывного устройства. Он был осужден в 2012 году за преступления, связанные с терроризмом, а в декабре 2018 года вышел из тюрьмы.

Террористическая группа «Исламское государство» заявила, что нападение на Лондонском мосту в пятницу, 29 ноября, было совершено одним из ее членов.