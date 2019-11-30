Теракт на Лондонском мосту: погибли двое людей, трое раненых

Правоохранители застрелили нападавшего, однако пока не установили его личность.

Комиссар полиции Лондона Кресида Дик подтвердила, что в результате нападения на Лондонском мосту двое человек погибли, а еще трое находятся в больнице.

Об этом она сказала во время брифинга, сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Ранее в британских СМИ появлялась неподтвержденная информация о двоих погибших во время нападения мужчины с ножом на прохожих в центре Лондона.

«Для нас абсолютным приоритетом является установление тех, кто погиб, и обеспечение того, чтобы об этом знали их родные», — сообщила она.

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Ранее стало известно, что правоохранители застрелили нападавшего, однако пока не установили его личность.

«Идет очень быстрое и динамичное расследование, мы будем сообщать вам о новой информации», — ответила комиссар журналистам.

Кроме того, Кресида Дик сообщила, что на улицы Лондона выйдет больше вооруженных правоохранителей для патрулирования улиц.

Руководитель Национальной службы здравоохранения Саймон Стивенс сообщил, что один из троих пострадавших находится в тяжелом, но стабильном состоянии, второй — в стабильном состоянии, а третий отделался менее серьезными ранениями.

Напомним, днем 29 ноября неизвестный с ножом напал на прохожих на Лондонском мосту.