Вылетел с дороги и перевернулся: князь Романов попал в ДТП в России
Князь Георгий Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге, куда он прибыл для участия в VIII Международном культурном форуме.
Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает Рен ТВ со ссылкой на директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова.
Читайте такжеВ Словакии в результате ДТП автобуса с грузовиком погибли 12 человек
Авария произошла на Синопской набережной. Микроавтобус, в котором князь находился со своими помощниками, вылетел с дороги и перевернулся. Причины происшествия устанавливаются.
«По предварительным сведениям, слава богу, никто не пострадал», - сообщил Закатов.
После инцидента Романова доставили в больницу для проведения необходимых исследований. По данным издания, потомок дома Романовых уже сообщил своей матери о случившемся.
«Меня уберег Господь», - сказал Романов в комментарии изданию «Царьград».
Князь Георгий - потомок дома Романовых по линии матери. Он родился 13 марта 1981 года в Мадриде в семье принца Прусского Франца Вильгельма и Марии Владимировны Романовой. Часть монархистов признают его наследником главы российского императорского дома.
Как сообщал УНИАН, не менее 12 человек погибли и еще 17 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в Словакии.