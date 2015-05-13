Путин требует от ядерных сил РФ готовности "к немедленному решению задач"
Президент России Владимир Путин требует от ядерных сил страны готовности "к немедленному решению поставленных перед ними задач".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании по вопросу развития вооруженных сил России. "Сегодня обсудим, как выполняются задания гособоронзаказа, прежде всего в части оснащения стратегических ядерных сил и войск воздушно-космической обороны. Они играют, как мы понимаем, особую роль в обеспечении безопасности государства, в поддержании международной стабильности, сохранении стратегического паритета и должны быть готовы к немедленному решению поставленных перед ними задач", - заявил российский президент.
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При этом он подчеркнул, что в этом году на боевое дежурство планируется поставить четыре ракетных полка, оснащённых самыми современными комплексами. Ведутся работы по созданию перспективных ракетных систем, которые обладают повышенными возможностями и способны преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны, добавил он.
Владимир Путин отметил, что наращивается орбитальная группировка космических аппаратов, совершенствуется наземная космическая инфраструктура. Продолжается строительство РЛС высокой заводской готовности в Барнауле, Енисейске и Орске.
В тоже время он отметил, что важно создание новых и модернизация существующих вооружений и техники сухопутных войск. Часть из этой техники была впервые показана на параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тактико-технические характеристики этой новой техники заметно превосходят зарубежные аналоги, и в целом она заслуживает довольно высоких оценок военных специалистов. Нужно в кратчайшие сроки завершить все испытания и переходить к серийному выпуску, заявил Путин.
Как сообщал УНИАН, 11 марта директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в аннексированном Крыму.