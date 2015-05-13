Путин требует от ядерных сил РФ готовности "к немедленному решению задач"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании по вопросу развития вооруженных сил России. "Сегодня обсудим, как выполняются задания гособоронзаказа, прежде всего в части оснащения стратегических ядерных сил и войск воздушно-космической обороны. Они играют, как мы понимаем, особую роль в обеспечении безопасности государства, в поддержании международной стабильности, сохранении стратегического паритета и должны быть готовы к немедленному решению поставленных перед ними задач", - заявил российский президент.

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При этом он подчеркнул, что в этом году на боевое дежурство планируется поставить четыре ракетных полка, оснащённых самыми современными комплексами. Ведутся работы по созданию перспективных ракетных систем, которые обладают повышенными возможностями и способны преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны, добавил он.

Владимир Путин отметил, что наращивается орбитальная группировка космических аппаратов, совершенствуется наземная космическая инфраструктура. Продолжается строительство РЛС высокой заводской готовности в Барнауле, Енисейске и Орске.

В тоже время он отметил, что важно создание новых и модернизация существующих вооружений и техники сухопутных войск. Часть из этой техники была впервые показана на параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тактико-технические характеристики этой новой техники заметно превосходят зарубежные аналоги, и в целом она заслуживает довольно высоких оценок военных специалистов. Нужно в кратчайшие сроки завершить все испытания и переходить к серийному выпуску, заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, 11 марта директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в аннексированном Крыму.