У Лаврова заявили, что РФ может разместить ядерное оружие в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Для вас это (Крым - УНИАН) - часть Украины, для меня это - часть РФ, и, отвечая в качестве российского дипломата, я могу сказать, что Россия имеет право размещать ядерное оружие на своей территории, если сочтет это необходимым, в любом регионе", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос УНИАН, планирует ли РФ размещать ядерное оружие в аннексированном Крыму.

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При этом он заявил, что не знает, размещено ли ядерное оружие в Крыму на данный момент.

"О наличии ядерного оружия в Крыму сейчас мне ничего неизвестно, о планах размещения его там я тоже ничего не знаю, но в принципиальном плане мы исходим из того, что такое право у нас есть, хотя, конечно, Киев считает иначе", - подчеркнул директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.