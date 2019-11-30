цей матеріал доступний українською

Нападение в Гааге: полиция задержала подозреваемого

22:59, 30 ноября 2019
Мир
134 0
Мотивы мужчины пока неизвестны / twitter.com/regio15

Читайте такжеИГИЛ взял на себя ответственность за теракт на мосту в Лондоне

Об этом сообщают правоохранительные органы Гааги в своем аккаунте в Twitter.

Подозреваемым оказался 35-летний бездомный. Его задержали в центре города и доставили в участок для допроса. Мотивы мужчины пока неизвестны.

Напомним, 29 ноября вечером полиция нидерландского города Гаага сообщила о нападении с ножом в одном из торговых рядов города, в результате которого было ранено несколько человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #нападение#Гаага