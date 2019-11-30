Нападение в Гааге: полиция задержала подозреваемого
22:59, 30 ноября 2019Мир
134 0
Подозреваемым оказался 35-летний бездомный.
Мотивы мужчины пока неизвестны / twitter.com/regio15
Нидерландская полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на людей с ножом в одном из торговых центров Гааги.
Читайте такжеИГИЛ взял на себя ответственность за теракт на мосту в Лондоне
Об этом сообщают правоохранительные органы Гааги в своем аккаунте в Twitter.
Подозреваемым оказался 35-летний бездомный. Его задержали в центре города и доставили в участок для допроса. Мотивы мужчины пока неизвестны.
Напомним, 29 ноября вечером полиция нидерландского города Гаага сообщила о нападении с ножом в одном из торговых рядов города, в результате которого было ранено несколько человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter