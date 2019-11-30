Нападение в Гааге: полиция задержала подозреваемого

Подозреваемым оказался 35-летний бездомный.

Нидерландская полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на людей с ножом в одном из торговых центров Гааги.

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Об этом сообщают правоохранительные органы Гааги в своем аккаунте в Twitter.

Подозреваемым оказался 35-летний бездомный. Его задержали в центре города и доставили в участок для допроса. Мотивы мужчины пока неизвестны.

Напомним, 29 ноября вечером полиция нидерландского города Гаага сообщила о нападении с ножом в одном из торговых рядов города, в результате которого было ранено несколько человек.