В Гааге произошло нападение с ножом: полиция сообщила о нескольких раненых (видео)
22:23, 29 ноября 2019Мир
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Правоохранители сейчас ищут нападающего — мужчину в возрасте 45-50 лет.
Нападение произошло в одном из торговых центров города / twitter.com/regio15
Полиция нидерландского города Гаага сообщила о нападении с ножом в одном из торговых рядов города, в результате которого было ранено несколько человек.
Об этом сообщает BBC.
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Сообщается, что нападение произошло в одном из торговых центров города. Правоохранители сейчас ищут нападающего — мужчину в возрасте 45-50 лет.
О состоянии пострадавших и мотивах нападения информации пока нет.
По информации Reuters, на место инцидента уже прибыла скорая помощь.
#DenHaag#BlackFridaypic.twitter.com/dnVEZuySo3— Sebastian Kruis (@SebastianKruis) November 29, 2019
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