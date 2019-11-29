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В Гааге произошло нападение с ножом: полиция сообщила о нескольких раненых (видео)

22:23, 29 ноября 2019
Мир
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Нападение произошло в одном из торговых центров города / twitter.com/regio15

Полиция нидерландского города Гаага сообщила о нападении с ножом в одном из торговых рядов города, в результате которого было ранено несколько человек.

Об этом сообщает BBC.

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Сообщается, что нападение произошло в одном из торговых центров города. Правоохранители сейчас ищут нападающего — мужчину в возрасте 45-50 лет.

О состоянии пострадавших и мотивах нападения информации пока нет.

По информации Reuters, на место инцидента уже прибыла скорая помощь.

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Теги: #Гаага