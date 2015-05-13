Сегодня суд может заменить Навальному условный срок на реальный

Люблинский суд Москвы в среду рассмотрит просьбу ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) о замене российскому оппозиционному политику Алексею Навальному условного наказания на реальное, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее заседание переносилось из-за ошибки ФСИН и Почты России, не известивших оппозиционера о дате заседания. В связи с этим почта отправляла отправителю обратно всю корреспонденцию для Навального, в том числе судебные повестки. Такая ситуация сложилась из-за того, что ФСИН до сих пор не известила почту о том, что с 17 февраля он находится не под домашним арестом.

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ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить условный срок в пять лет, полученный Навальным по делу "Кировлеса", на заключение в колонии. Причиной послужил тот факт, что Навальный, отбывая условный срок, получил 15 суток ареста за несанкционированную раздачу листовок в метро. Таким образом, оппозиционер нарушил порядок условного наказания, и ФСИН получила право требовать замены условного срока реальным.

Иск подан по месту жительства Навального — в Люблинский суд Москвы.