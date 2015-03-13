Навальному хотят изменить условный срок на реальный
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ обратилась в Люблинский суд Москвы с заявлением об изменении условного наказания Алексею Навальному на реальное по делу "Кировлеса".
Об этом заявил адвокат Навального Вадим Кобзев, сообщает ТАСС.
"Мне подтвердили во ФСИН, что они просят изменить Навальному условное наказание на реальный срок", - сказал Кобзев.
Согласно сообщению, ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила о том, что защита не уведомлена о просьбе ФСИН.
"Защите известно о просьбе ФСИН изменить Навальному наказание с условного на реальное из прессы. Это уже не первая попытка ФСИН, они имеют право обращаться в суд, ну, а решение будет именно за судом", - сказала Михайлова.
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В Люблинском суде Москвы сообщили, что из ФСИН поступил некий материал в отношении Навального, содержание которого пока в суде не знают.
"В Люблинский суд из ФСИН поступил материал в отношении Алексея Навального, содержание его пока не известно", - рассказали в суде.
Как сообщал УНИАН, с Навального взыскали штраф в полмиллиона рублей по делу "Кировлеса".
Условное наказание российскому оппозиционеру по делу "Кировлеса" заканчивается - в июле 2018 года, а испытательный срок - в 2020 году.