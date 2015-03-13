Навальному хотят изменить условный срок на реальный

Об этом заявил адвокат Навального Вадим Кобзев, сообщает ТАСС.

"Мне подтвердили во ФСИН, что они просят изменить Навальному условное наказание на реальный срок", - сказал Кобзев.

Согласно сообщению, ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила о том, что защита не уведомлена о просьбе ФСИН.

"Защите известно о просьбе ФСИН изменить Навальному наказание с условного на реальное из прессы. Это уже не первая попытка ФСИН, они имеют право обращаться в суд, ну, а решение будет именно за судом", - сказала Михайлова.

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В Люблинском суде Москвы сообщили, что из ФСИН поступил некий материал в отношении Навального, содержание которого пока в суде не знают.

"В Люблинский суд из ФСИН поступил материал в отношении Алексея Навального, содержание его пока не известно", - рассказали в суде.

Как сообщал УНИАН, с Навального взыскали штраф в полмиллиона рублей по делу "Кировлеса".

Условное наказание российскому оппозиционеру по делу "Кировлеса" заканчивается - в июле 2018 года, а испытательный срок - в 2020 году.