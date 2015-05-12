Новое землетрясение в Непале унесло жизни 26 человек - СМИ

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на интернет-газету Bangladesh News 24 и агентство IANS.

Одновременно в Twitter Национального центра по чрезвычайным ситуациям появились данные о 16 погибших и 335 пострадавших.

Очередное землетрясение, магнитуда которого составила 7,3, произошло в Непале 12 мая. По данным индийского метеорологического департамента, за ним последовали не менее трех афтершоков, магнитуда которых составила 6,2, 5,4 и 4,8.

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Эпицентр землетрясения находился примерно в 70 километрах к востоку от столицы Непала — Катманду. Подземные толчки также ощущались и в Индии. По данным агентства Press Trust of India, в восточном штате Бихар в результате землетрясения погибли два человека.

25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,9. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду. За первым подземным толчком последовало около сотни афтершоков. Жертвами землетрясения стали более восьми тысяч человек.