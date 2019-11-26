Импичмент в США: суд обязал экс-советника Трампа дать показания

"Президенты не короли", - подчеркнула судья, принявшая соответствующее решение.

Федеральный суд США постановил, что бывший советник Белого дома Дон Макган должен дать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

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Судья отметила, что, независимо от уровня занятости и наличия доступа к чувствительной информации, у президента нет власти защитить своих помощников от требований закона.

"Проще говоря, основной вывод за 250 лет американской истории – президенты не короли", – заявила судья Кетанджі Браун Джексон.

Министерство юстиции США может оспорить решение суда.

Как сообщал УНИАН, до запуска процедуры импичмента привела жалоба информатора, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского восстановить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Перед этим разговором Трамп приостановил выделение военной помощи Украине.

Демократы из Палаты представителей апеллировали к понятию quid pro quo (услуга за услугу) при описании предполагаемого давления команды Трампа на Украину с целью начать расследование против семьи Джо Байдена и вмешательства в выборы 2016 года.

После первых публичных слушаний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в попытке подкупить Украину. По ее словам, глава Белого дома сам расписался в этом.