Трамп подтвердил ликвидацию главаря террористов ИГ аль-Багдади: "он умер, как трус" (видео)

Оказавшись в западне террорист активировал пояс смертника, лишив жизни не только себя, но и троих своих детей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь группировки «Исламское государство» Абу Бакр Аль Багдади умер в ходе американской операции в Сирии.

Читайте такжеЭрдоган заявил о возможности начала новой военной операции Турции в Сирии

Как сообщает The Guardian, Трамп рассказал, что во время штурма Багдади пытался скрыться. Оказавшись в западне террорист активировал пояс смертника, лишив жизни не только себя, но и троих своих детей.

Медицинская экспертиза идентифицировала тело Багдади на месте взрыва.

По словам президента США, операция по охоте на террориста началась две недели назад.

«Он не умер как герой, он умер как трус… В слезах, с воплями, забрав с собой троих детей», - отметил Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что американские военные успешно ликвидировали в сирийской провинции Идлиб главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади.

Операция проводилась Объединенным командованием специальных операций. Местонахождение лидера ИГ было установлено при содействии ЦРУ и разведслужбы Ирака.