У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает ТАСС.

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от острова Хатидзё, а очаг залегал на глубине 18 км под морским дном. Об угрозе цунами не сообщалось.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля. После него были зафиксированы около 90 повторных толчков магнитудой от 3,2 до 6,9. Подземные толчки в стране с населением около 20 миллионов людей полностью разрушили свыше 288 тысяч жилых домов, еще свыше 254 тысячи были повреждены.