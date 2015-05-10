Количество жертв землетрясения в Непале превысило 8 тысяч
17:55, 10 мая 2015Мир
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Количество жертв землетрясения в Непале превысило 8 тысяч человек.
REUTERS
Как передает Радио Свобода, об этом сообщают представители властей страны.
По официальным данным, по состоянию на утро 10 мая погибшими считают 8019 человек, пострадавшими – более 16 тысяч.
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Ранее Непальский красный крест сообщил о 8413 погибших и 17576 пострадавших, но власти эти данные не подтверждает.
Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля. После него были зафиксированы около 90 повторных толчков магнитудой от 3,2 до 6,9.
Подземные толчки в стране с населением около 20 миллионов людей полностью разрушили свыше 288 тысяч жилых домов, еще свыше 254 тысячи были повреждены.
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