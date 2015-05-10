BBC: По резиденции экс-президента Йемена нанесли авиаудар (фото)

Силы коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудары по резиденции бывшего президента Йемена Али Абдуллы Салеха в столице страны Сане.

Информагентство "Хабар", близкое к экс-президенту, сообщило, что резиденция действительно была атакована, однако сам Салех и его семья "в порядке", передает BBC Украина.

По информации агентства AFP, экс-президент может находиться за пределами Саны.

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Али Абдуллу Салеха, который был президентом 30 лет и покинул пост в 2012-м после года кровавых протестов, обвиняют в связях с повстанцами-хуситами, которые выступают против действующего президента Абд Раббу Мансура Хади.

Войска, до сих пор лояльные к бывшему лидеру, воевали на стороне хуситов, когда те без особых сложностей заняли столицу Йемена в сентябре. С тех пор хуситы расширили подконтрольные им территории.

Саудовская Аравия сформировала коалицию в поддержку господина Хади, который сбежал в ту страну, и начала удары по позициям хуситов в марте.