Представители СЕ отметили 70-летие победы над нацизмом

"Мы должны отдать дань уважения каждому, кто пал за нашу свободу. Если бы не они, мы не были бы сейчас свободными и равноправными гражданами Европы", - сказал Турбьерн Ягланд, передает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Причем он отметил значительный вклад Советского союза в победу.

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"Наш континент не мог бы быть освобожден из тисков фашизма без огромных жертв, принесенных советским народом: только во время блокады Ленинграда умерло больше людей, чем британские и американские войска потеряли за всю войну. Эти факты надо помнить", - отметил Ягланд.

"Мы никогда не сможем изменить то, что произошло 70 лет назад. Но если наши народы продолжат работать совместно над преодолением различий, стремясь создать Европу - более сильную объединенную, процветающую и безопасную, где уважались бы права всех людей, я думаю, что это будет надлежащая и лучшая дань уважения, которую мы можем отдать павшим", - подчеркнул он.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что сегодня Украина отмечает 70-ю годовщину Победы над нацизмом.