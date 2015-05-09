Парад в Минске: Трактора и сын Лукашенко в форме главнокомандующего (фоторепортаж)

В Параде в честь Дня Победы в Минске участвуют более 5 тыс. военнослужащих и около 250 единиц колесной и гусеничной техники, передает Газета.ru.

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В то же время, из скриншота видео белорусского канала Беларусь1 видно, что в Параде участвуют не только военнослужащие и боевая техника, но также трактора и грузовики.

Ранее УНИАН сообщал, что в параде ко Дню Победы в Минске примут участи военнослужащие США.