Парад в Минске: Трактора и сын Лукашенко в форме главнокомандующего (фоторепортаж)
14:15, 09 мая 2015Мир
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11-летний сын президента Беларуси Александра Лукашенко пришел на парад Победы в Минске в форме верховного главнокомандующего.
На параде в Минске, кроме военной техники, показали сельскохозяйственную / Беларусь 1
В Параде в честь Дня Победы в Минске участвуют более 5 тыс. военнослужащих и около 250 единиц колесной и гусеничной техники, передает Газета.ru.
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В то же время, из скриншота видео белорусского канала Беларусь1 видно, что в Параде участвуют не только военнослужащие и боевая техника, но также трактора и грузовики.
Ранее УНИАН сообщал, что в параде ко Дню Победы в Минске примут участи военнослужащие США.
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