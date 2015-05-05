Военнослужащие США примут участие в параде ко Дню Победы в Минске

Об этом сообщил пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Беларуси Владимир Макаров, передает БЕЛТА.

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"6 мая в Беларусь планируется прибытие оркестра военно-воздушных сил США в Европе, около 40 человек. Американские военнослужащие 7 мая примут участие в концерте в Брестской крепости, а 9 мая - в военном параде в Минске", - сказал Владимир Макаров.

Пресс-секретарь главного управления добавил, что 70 лет назад США как союзник СССР вместе с другими странами победили фашизм. По его мнению, тот факт, что в праздничных мероприятиях ко Дню Победы будут участвовать американские военнослужащие, еще раз свидетельствует о белорусской политике мира и согласия.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не поедет 9 мая на парад в Москву. "Президент 9 мая будет в Минске. У нас 9 мая свой такой парад, как в Москве", - сказал Александр Лукашенко журналистам.