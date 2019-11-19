Foreign Policy: Победы России на Ближнем Востоке и в Украине – это мираж

Не стоит верить громким разговорам, ведь Кремль ничего не добился своими агрессивными авантюрами, а некоторые условные успехи были слишком дорогими.

На Западе либералы и консерваторы, кажется, соглашаются, что Россия стала мощной силой с глобальным охватом. Да и в самой России внешнеполитические эксперты говорят, что Западу лучше привыкнуть к российскому влиянию.

Но такие оценки, среди которых некоторые склонны к паникерству, не держатся кучи под давлением реальных доказательств, — пишет Foreign Policy. Во-первых, ВВП России лишь немногим больше, чем у Испании, население которой составляет менее трети от российского. Во-вторых, российский военный бюджет меньше, чем десятая часть от американского, близкий к пятой части от китайского и меньше, чем даже японский.

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Более того, внешнеполитические успехи России были преувеличены. Для примера издание предлагает рассмотреть Сирию. Согласно распространенным утверждениям, в 2015 году Владимир Путин устроил военное вторжение в Сирию, воспользовавшись нерешительностью президента Барака Обамы в отношении страны. Это дало российскому лидеру преимущество в конфликте.

На самом деле шаг Путина мало связан с Обамой. Сирия оставалась стратегическим партнером Москвы с 1956 года. Тогда начались поставки советского вооружения в страну. Советские военные начали тренировать сирийских коллег и пилотов в тогдашних Чехословакии и Польше. Сирия также сделала первый запрос на развертывание бомбардировщиков и истребителей СССР на своей территории именно в 1956 году в разгар Суэцкого кризиса и в противовес Израилю и Турции. В последующие десятилетия Холодной войны Советский Союз стал главным источником экономической помощи и вооружения для Дамаска. В 1971 году советские военные корабли и субмарины начали использовать глубоководный порт в Тартусе. А в 1980-м Дамаск и Москва подписали соглашение, которое содержало положение о стратегическом сотрудничестве.

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Учитывая эту историю, гамбит Путина в Сирии кажется больше связанным со спасением давней стратегической инвестиции, которая пошатнулась, чем с желанием «переиграть» США. Падение диктатуры Башара Асада закончилось бы или продолжением хаоса, или победой радикальных исламистских групп, которые были сильнейшими врагами режима. Любой из этих сценариев был бы катастрофой для России.

Во всяком случае, российские ВВС не смогли бы помочь Асаду отвоевать всю территорию Сирии. Для этого нужна поддержка наземных сил. И хоть российские наемники воевали и гибли в боях за сирийскую территорию, главную наземную поддержку Асаду дали «Корпус стражей исламской революции» из Ирана и «Хезболла». Тегеран и ливанская организация стали ситуативными союзниками России. Ведь их взгляды на будущее Сирии очень отличаются от тех, которых придерживается Москва. Пролив много крови, они вряд ли позволят России формировать сирийскую дальнейшую политику.

«Проще говоря, Россия на самом деле не завоевала Сирию. В любом случае вознаграждений для нее не будет много», - говорится в статье.

Цена восстановления Сирии достигает 250 миллиардов долларов. Это в четыре раза больше, чем сирийское ВВП в 2010 году, согласно данным Всемирного банка. Россия не может позволить себе потратить такую сумму. В вопросе дальнейших российских продаж оружия Сирии, трудно сказать, сможет ли Асад заплатить Москве.

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Российские достижения на Ближнем Востоке в целом тоже были преувеличены. Москва, конечно, активно участвует в конфликте в Ливии. Но попытки самостоятельно установить порядок и постоянное влияние в стране, разорванной между правительством в Триполи, амбициозным военачальником Халифом Хафтаром и многочисленными вооруженными группами, станут «Сизифовым трудом». Один из ливийских правительств уже осудил Россию за отправку в страну своих наемников. Кроме того, Москва не единственная столица, которая добивается установления своего влияния в Ливии. К примеру, главную поддержку Хафтар получает не столько от России, как от Египта и Саудовской Аравии. Поэтому эти конкуренты имеют большие доли в ливийской траектории.

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Даже в своем регионе успехи РФ не так уж и замечательны. В 2014 году Россия аннексировала Крым и разожгла войну на Востоке Украины. Тем самым она сделала Киев своим заклятым врагом. Издание пишет, что мечты украинской стороны вступить в НАТО остаются достаточно размытыми. Но Украина все равно останется лояльной к Западу из-за российской агрессии. Более того, украинский национализм хоть и имеет много аспектов, он остается антироссийским.