Самолет с Хиллари Клинтон на борту задымился во время взлета и экстренно сел
10:03, 18 ноября 2019Мир
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В районе инцидента нашли металлический обломок от лайнера.
Хиллари Клинтон / REUTERS
Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, следовавший из Нью-Йорка в Вашингтон, был вынужден совершить экстренную посадку из-за поломки.
Об этом сообщает CNN.
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Пилоты рассказали, что самолет авиакомпании American Airlines начало трясти, а сотрудники аэропорта увидели дым. Потом в районе инцидента нашли металлический обломок.
По сообщению авиакомпании, пассажиры сели в другой самолет и отправились в Вашингтон.
Представитель Клинтон от комментариев отказался.
Как сообщал УНИАН, бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выразила поддержку Меган Маркл.
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