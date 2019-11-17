Взрыв газопровода в Бангладеш: 7 погибших, 25 пострадавших

Местная полиция и пожарные продолжают спасательную операцию и не исключают, что количество погибших может возрасти.

В Бангладеш из-за взрыва газопровода погибли 7 человек, еще 25 пострадали.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Сейчас нам известно о семи погибших, среди которых один ребенок, четверо мужчин и две женщины, тела которых сильно обгорели", - проинформировали в местной полиции.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Местная полиция и пожарные продолжают спасательную операцию. Они не исключают, что количество погибших может возрасти.

Сообщается, что из-за взрыва газопровода, обвалилась часть здания.

Ссылаясь на очевидцев, местные СМИ сообщают, что в результате взрыва были разрушены стены здания, соседние здания и припаркованные автомобили повреждены.

Ранее сообщалось, что в столице Бангладеш, городе Дакка, сгорели 15 тысяч домов, в результате чего около 50 тысяч человек осталось без крыши над головой.