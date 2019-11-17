Взрыв газопровода в Бангладеш: 7 погибших, 25 пострадавших
В Бангладеш из-за взрыва газопровода погибли 7 человек, еще 25 пострадали.
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Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"Сейчас нам известно о семи погибших, среди которых один ребенок, четверо мужчин и две женщины, тела которых сильно обгорели", - проинформировали в местной полиции.
Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Местная полиция и пожарные продолжают спасательную операцию. Они не исключают, что количество погибших может возрасти.
Сообщается, что из-за взрыва газопровода, обвалилась часть здания.
Ссылаясь на очевидцев, местные СМИ сообщают, что в результате взрыва были разрушены стены здания, соседние здания и припаркованные автомобили повреждены.
Ранее сообщалось, что в столице Бангладеш, городе Дакка, сгорели 15 тысяч домов, в результате чего около 50 тысяч человек осталось без крыши над головой.