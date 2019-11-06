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В Англии произошла утечка химикатов: 57 пострадавших

19:57, 06 ноября 2019
Мир
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Пострадавшим оказывали помощь на месте происшествия / Скриншот

Об этом сообщает Sky News.

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На месте происшествия присутствовали 5 пожарных автомобилей, "скорые" и специальное химическое подразделение.

Пострадавшие жаловались на проблемы с дыханием, ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии, сообщили врачи.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь на месте, уточняет BBC News.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 октября, в Киеве в одной из школ на Куреневке произошла утечка газа, в результате чего были госпитализированы несколько человек.

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Теги: #Англия#отравление#химикаты