В Англии произошла утечка химикатов: 57 пострадавших
19:57, 06 ноября 2019Мир
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Все пострадавшие жаловались на проблемы с дыханием.
Пострадавшим оказывали помощь на месте происшествия / Скриншот
Вечером 6 ноября в английском графстве Кент произошла утечка химикатов, в результате чего 57 человек пострадали.
Об этом сообщает Sky News.
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На месте происшествия присутствовали 5 пожарных автомобилей, "скорые" и специальное химическое подразделение.
Пострадавшие жаловались на проблемы с дыханием, ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии, сообщили врачи.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь на месте, уточняет BBC News.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 октября, в Киеве в одной из школ на Куреневке произошла утечка газа, в результате чего были госпитализированы несколько человек.
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