Скандалы не помешали Клинтон остаться главным кандидатом в президенты США от демократов

В то же время скандалы с финансированием "фонда Клинтонов" и использованием ею личной электронной почты в служебных целях заметно подорвали доверие к ней избирателей.

Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, разместившая на своем интернет-сайте результаты опроса общественного мнения, проведенного ею совместно с телекомпанией NBC, пишет ТАСС.

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Согласно этому исследованию, за первые семь недель избирательной компании количество взрослых граждан США, негативно оценивающих суждения Клинтон увеличилось с 36 до 42%. Лишь 25% избирателей охарактеризовали выражаемые ею взгляды и мнения как честные и откровенные.

Еще месяц назад таковых было 38%. Тем не менее, 76% потенциальных избирателей Демократической партии считают Хилари Клинтон предпочтительным кандидатом от демократов на предстоящих президентских выборах.

Эта ситуация, как отметило издание, кардинально отличается от расклада сил в стане республиканцев, где негласный фаворит данного этапа выборов, сын и брат бывших президентов США, экс-губернатор штата Флорида Джеб Буш, рассматривается в качестве наиболее предпочтительного кандидата лишь 23% избирателей, поддерживающих Республиканскую партию. Это, указала газета, свидетельствует об отсутствии у республиканцев явного лидера, что пока играет на руку демократам.

Опрос проводился с 26 по 30 апреля.