Хиллари Клинтон выступает за увеличение финпомощи Украине

Год назад Клинтон требовала введения максимальных санкций против России, сегодня бывший госсекретарь считает, что нужно усилить военную и экономическую поддержку Киева со стороны США. Она мягко критикует Барака Обаму за нерешительность, сообщает Голос Америки.

Читайте такжеВ сети появился первый передвоборний ролик Клинтон

"Я думаю, мы должны предоставлять больше финансовой помощи правительства Украины, потому что сейчас он пытается сделать переход от непрофессиональной, коррумпированной системы к системе, которая действует по мировым правилам. Он работает с МВФ и Европейским центрбанком. Я думаю, что мы должны больше помогать Украине защищать ее границы. Новое снаряжение, больше учений. США и НАТО до сих пор очень неохотно это делали. И я понимаю почему. Это непростая, потенциально опасная ситуация, но украинская армия и простые украинцы, которые воюют против сепаратистов, доказали, что заслуживают более сильную поддержку, чем мы оказывали до сих пор", - заявила Хиллари Клинтон.