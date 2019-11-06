New York Times: Волкер говорил адвокату Трампа, что его история о Байдене и Украине — ложь

За считанные дни до скандального телефонного разговора президентов США и Украины американский дипломат провел беседу с адвокатом Трампа.

За шесть дней до телефонного разговора президентов США и Украины американский дипломат Курт Волкер завтракал с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и его партнером Львом Парнасом. Это произошло в Trump Hotel. Во время встречи дипломат пытался убедить Джулиани, что обвинения против Джо Байдена и его сына, которые он распространяет, не правдивы.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на показания Волкера в деле об импичменте.

«Я сказал Руди во время завтрака, когда мы впервые сели и поговорили, что мне кажется просто ложным, что на Джо Байдена могли бы повлиять деньги или какие-то вещи для его сына в исполнении его обязанностей на посту вице-президента. Я знаю его давно. Он здравомыслящий человек. А это просто неправда», - сказал Волкер.

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Он также сказал Джулиани, что если бы Украина хотела сама начать расследование о возможной коррупции в компании Burisma - это было бы одно дело. Но адвокату Трампа не стоит связывать это с Байденом. Потому что это сразу же будет казаться политически мотивированным.

В своих показаниях он также вспомнил о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Торонто третьего июля. До скандального телефонного разговора оставалось еще несколько недель. По словам американского дипломата, он обсуждал с украинским лидером проблемы, которые создавал Джулиани, продвигая разговоры об украинской коррупции в то время, когда Зеленский пытался установить повестку реформ.

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«Негативные рассказы об Украине со стороны Джулиани были проблемой. На мой взгляд, они сдерживали нашу способность строить отношения так, как это следовало бы сделать», - сказал Волкер.

Эти свидетельства указывают на то, что во время телефонного разговора 25 июля, когда Трамп предложил Зеленскому работать с Джулиани, украинский президент хорошо знал, чем личный адвокат американского лидера на самом деле занимается.