"Она не разменная монета": мать осужденной в России израильтянки отказалась от ее обмена

В московском аэропорту Шереметьево у израильтянки в багаже обнаружили 9,6 грамм гашиша.

Мать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар отозвала ходатайство о приостановке экстрадиции из Израиля в США российского хакера Алексея Буркова, которого Россия хочет обменять на ее дочь.

Об этом пишет израильская пресса, передает Inforesist.

Яффу Иссахар обратилась к адвокатам Наамы с просьбой отозвать ходатайство в БАГАЦ (Высший суд справедливости) против решения министра юстиции Амира Оханы об экстрадиции российского хакера в США.

«Наама не будет козырем для российского хакера и его людей. Я молюсь, чтобы мое решение не ухудшило положение моей дочери в российской тюрьме», - заявила мать Наамы Иссахар.

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Яффу отметила, что решение приняла с трудом, однако она выразила уверенность, что власти Израиля смогут добиться освобождения Наамы без обмена на Буркова.

«Я приняла это решение после тяжелых раздумий. И все же я решила, что моя дочь не будет разменной монетой в руках россиян», - добавила Яффу Иссахар.

Стоит отметить, что Химкинский суд Московской области приговорил 25-летнюю гражданку Израиля и США Нааму Иссахар по статье о контрабанде наркотических веществ к 7,5 годам тюрьмы.

Девушка летела в Тель-Авив из Индии транзитом через Москву. В московском аэропорту Шереметьево у нее в багаже обнаружили 9,6 грамм гашиша. Иссахар призналась, что хранила при себе наркотическое вещество, но обвинение в контрабанде категорически отрицала. По ее словам, она не имела доступа к багажу, поэтому никак не могла передать гашиш кому-либо в Москве. В то же время в Тель-Авиве некоторые виды наркотиков декриминализированы.

По данным СМИ, РФ предложила Израилю обменять девушку на жителя Петербурга Алексея Буркова, который был задержан в 2015 году в Израиле по подозрению в хищении средств с кредитных карт американцев. Израиль от обмена отказался, поскольку БАГАЦ принял решение об экстрадиции Буркова в США.