Российские байкеры из-за георгиевской ленты разбили грузинской активистке мобильный телефон

В Грузии возбудили уголовное дело по факту порчи имущества гражданки Грузии Инги Арахамия во время инцидента с российскими байкерами в Сигнахи.

Об этом сообщает местное издание Грузия Online.

В МВД Грузии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 187, что подразумевает умышленную порчу чужого имущества.

Читайте такжеВ Казахстане провели акцию против георгиевских лент

1 мая гражданка Грузии Инга Арахамия в Сигнахи призвала российских байкеров снять с мотоциклов "Георгиевские ленточки". Арахамия объяснила им, что эти ленточки оскорбляют патриотические чувства грузин в связи с тем, что 20% территорий Грузии оккупированы Россией.

Российские байкеры отказались снимать ленточки. Один из них размахнулся рукой и разбил ей мобильный телефон.

Инга Арахамия подала на них в полицию и дала показания.