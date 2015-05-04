Российские байкеры из-за георгиевской ленты разбили грузинской активистке мобильный телефон

11:39, 04 мая 2015
Мир
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В Грузии возбудили уголовное дело против байкеров из России.

Фото УНИАН

В Грузии возбудили уголовное дело по факту порчи имущества гражданки Грузии Инги Арахамия во время инцидента с российскими байкерами в Сигнахи. 

Об этом сообщает местное издание Грузия Online.

В МВД Грузии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 187, что подразумевает умышленную порчу чужого имущества.

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1 мая гражданка Грузии Инга Арахамия в Сигнахи призвала российских байкеров снять с мотоциклов "Георгиевские ленточки". Арахамия объяснила им, что эти ленточки оскорбляют патриотические чувства грузин в связи с тем, что 20% территорий Грузии оккупированы Россией.

Российские байкеры отказались снимать ленточки. Один из них размахнулся рукой и разбил ей мобильный телефон. 

Инга Арахамия подала на них в полицию и дала показания.

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