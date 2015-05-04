Российские байкеры из-за георгиевской ленты разбили грузинской активистке мобильный телефон
В Грузии возбудили уголовное дело против байкеров из России.
В Грузии возбудили уголовное дело по факту порчи имущества гражданки Грузии Инги Арахамия во время инцидента с российскими байкерами в Сигнахи.
Об этом сообщает местное издание Грузия Online.
В МВД Грузии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 187, что подразумевает умышленную порчу чужого имущества.
Читайте такжеВ Казахстане провели акцию против георгиевских лент
1 мая гражданка Грузии Инга Арахамия в Сигнахи призвала российских байкеров снять с мотоциклов "Георгиевские ленточки". Арахамия объяснила им, что эти ленточки оскорбляют патриотические чувства грузин в связи с тем, что 20% территорий Грузии оккупированы Россией.
Российские байкеры отказались снимать ленточки. Один из них размахнулся рукой и разбил ей мобильный телефон.
Инга Арахамия подала на них в полицию и дала показания.