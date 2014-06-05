В Молдове предлагают штрафовать за ношение георгиевских ленточек

Молдавские либералы внесли в парламент законопроект, которым предлагается установить штрафы на ношение георгиевской ленточки, сообщает «Комсомольская правда в Молдове».

Проект предусматривает штраф для физических лиц в размере до 2400 леев (чуть больше 200 долларов), а для юридических - 4 тысячи леев (чуть меньше 400 долларов).

Свою инициативу либералы объясняют тем, что «использование этого символа создает напряжение в обществе, заключая в себе определенный уровень опасности и призыв антинационального характера».

Читайте такжеВ Молдове предлагают жестче наказывать сепаратистов: увеличить тюремный срок и лишать гражданства

«Последние события на востоке Украины ясно свидетельствуют об истинном назначении этой ленточки. Большая часть сепаратистов и сторонников федерализации Украины считают, что их символ - это георгиевская ленточка. То есть она стала символом сепаратизма, беззакония, нестабильности и сотен жертв сепаратистов. На востоке Молдовы также есть очаг сепаратизма, военную и политическую поддержку которому оказывает Россия. В этих условиях использование на территории Молдовы в политических, социальных и культурных целях георгиевской ленточки является угрозой для территориальной целостности Молдовы», - говорится в преамбуле законопроекта.