ИГ подтвердило ликвидацию аль-Багдади и назвало имя своего нового лидера

Новым главарем «Исламского государства» стал Ибрагим аль-Курайши.

Экстремистская группировка «Исламское государство» подтвердила убийство своего главаря Абу Бакра аль-Багдади, а также назвала имя нового лидера.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на Reuters.

Боевики подтвердили, что в результате операции США был убит аль-Багдади и его близкий соратник Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

Новым главарем «Исламского государства» стал Ибрагим аль-Курайши.

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Напомним, президент США Дональд Трамп 27 октября сообщил, что американские солдаты провели операцию на северо-западе Сирии, во время которой был убит главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Лидера «Исламского государства» несколько раз объявляли убитым или раненым. Считается, что Аль-Багдади был ранен во время авиаудара сил США в начале 2015 года, но смог восстановиться и сохранить прямой контроль над группой.

В сентябре появилось первое за пять месяцев обращение аль-Багдади к сторонникам, в котором он призывает их «удвоить усилия» и «совершать подвиги».

Предыдущее обращение лидера ИГ обнародовали в апреле 2019 года — оно было первым за пять лет.