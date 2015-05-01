Комитет вооруженных сил США одобрил выделение $ 200 млн на летальное оружие для Украины
02:04, 01 мая 2015Мир
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Комитет вооруженных сил при Палате представителей США одобрил законопроект о поправках в военный бюджет, который предусматривает в том числе выделение 200 миллионов долларов на вооружение для Украины.
Комитет вооруженных сил США одобрил выделение $ 200 млн на летальное оружие для Украины / ru.wikipedia.org
Законопроект поддержали 60 членов комитета, против проголосовали два. Комитет одобрил положение об обеспечении смертоносным оружием Вооруженные силы Украины, сообщает ТСН со ссылкой на Associated Press.
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Это позволяет выделить $ 200 млн для военной помощи Украине, чтобы защитить ее от российской агрессии. Итоговое решение о поставках будет принято на заседании Палаты представителей США через месяц.
Напомним, несмотря на то, что члены обеих партий в Конгрессе неоднократно призывали Барака Обаму предоставить оружие Украине, президент США пока воздерживается от этого.
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