Комитет вооруженных сил США одобрил выделение $ 200 млн на летальное оружие для Украины

Законопроект поддержали 60 членов комитета, против проголосовали два. Комитет одобрил положение об обеспечении смертоносным оружием Вооруженные силы Украины, сообщает ТСН со ссылкой на Associated Press.

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Это позволяет выделить $ 200 млн для военной помощи Украине, чтобы защитить ее от российской агрессии. Итоговое решение о поставках будет принято на заседании Палаты представителей США через месяц.

Напомним, несмотря на то, что члены обеих партий в Конгрессе неоднократно призывали Барака Обаму предоставить оружие Украине, президент США пока воздерживается от этого.