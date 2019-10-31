В России показали рассекреченную характеристику КГБ на Путина (документ)

Оказалось, что с 1975 года Путин состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ.

В Петербурге показали характеристику-рекомендацию КГБ на президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает телеканал «78».

Отмечается, что характеристика стала экспонатом выставки рассекреченных материалов о первых лицах страны и города в Центральном государственном архиве историко-политических документов,

Читайте такжеПольша задержала российского шпионаВ документе говорится, что с 1975 года Путин состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ. Тогда ему было 23 года.

«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство», – говорится в документе.

Кроме того, в характеристике отмечается, что придя на работу в КГБ Путин «активно включился в общественную жизнь подразделения». В частности, он организовывал спортивную работу будучи комсомольцем. В свободное от работы время будущий политик занимался спортом. В 1976 году он стал чемпионом Ленинграда по дзюдо. К тому времени, следует из текста, он уже был мастером спорта по этому виду борьбы, а также самбо.

Последней строкой в документе уточняется: «Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе».

Как ранее сообщал УНИАН, у Путина есть специальный толстый мобильный, чтобы чужие не прослушивали разговор.