Российский журналист разоблачил гомосексуальные иллюзии депутата Думы

Об этом написал в блоге на сайте Эхо Москвы журналист Александр Плющев.

"Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов направил в Генпрокуратуру РФ депутатский запрос с требованием проверить, не распространяет ли Apple контент, противоречащий закону о запрете гей-пропаганды в России. Старовойтов возмущен обложкой альбома группы U2 — Songs of Innocence («Песни невинности») — он был принудительно закачан на все мобильные телефоны корпорации Apple, обновившие программное обеспечение осенью 2014 года, и новые смартфоны. Альбом действительно нельзя удалить без специальных манипуляций", - цитирует он вчерашнее сообщение Известий.

Журналист согласился, что принудительная закачка музыки является некорректным ходом со стороны Apple, однако не согласился с "гомосексуальной" трактовкой обложки альбома.

Читайте такжеРоссийские дипломаты в ООН нашли себе занятие - борьбу с соцвыплатами ЛГБТ-сотрудникамКак говорится на посвященной обложке странице официального сайта группы, "Фотография для обложки снята Гленом Лачфордом, на ней изоборажены Ларри Мюллен-мл (барабанщик U2 - ред.), защищающий своего 18-летнего сына. Она отсылает к культовому дебютному альбому группы — Boy и альбому War три года спустя".

"Это отец и сын, пропаганда семейных ценностей, а вовсе не того, что почему-то так хотел увидеть и увидел депутат Старовойтов. По этой же логике предлагаю ему набраться смелости и немедленно возмутиться вот этим старинным роликом, непременно запросив проверку прокуратуры", - написал Плющев, опубликовав известное видео с целующим мальчика в живот Путиным.