В Британии задержали еще двоих фигурантов дела о фуре с трупами

Задержаны мужчина и женщина из Уоррингтона

В Великобритании два человека были задержаны в связи со смертью 39 человек в прицепе грузовика.

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Об этом со ссылкой на полицию сообщает Sky News. 38-летний мужчина и 38-летняя женщина из Уоррингтона были задержаны по подозрению в незаконном перемещении людей и убийстве 39 человек.

Помимо них, под арестом содержится и водитель грузовика, в котором были найдены тела.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в английском графстве Эссекс нашли грузовик с 39 мертвыми людьми. По информации полиции, люди направлялись в Великобританию в грузовом пароме из Бельгии.

Позже контейнер уже с вероятно мертвыми телами «подхватил» 26-летний водитель-ирландец. Температура в контейнере, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет – внутри контейнера. Людям не хватало воздуха.

Полиция арестовала и допросила водителя грузовика – 25 летнего Мо Робинсона.