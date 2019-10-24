Суд РФ объявил в розыск россиянина, который бежал в Украину

Суд прекратил производство по делу Гаврилова и направил его в прокуратуру.

Люблинский суд Москвы объявил в розыск одного из обвиняемых в деле «Нового величия» Сергея Гаврилова. Ранее стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста в Украину.

Об этом сообщает Новая газета.

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По словам судей, к ним поступило представление от инспектора Федеральной службы исполнения наказаний России, в котором тот сообщил, что накануне был потерян сигнал с браслета Гаврилова, когда тот находился дома.

Когда федеральные исполнители прибыли на место, квартира была обесточена, "внутри был беспорядок, никого не было, телефон Гаврилова отключен".

Суд прекратил производство по делу Гаврилова и направил его в прокуратуру. «Меру пресечения Гаврилову изменить на арест», – постановил судья.

Адвокат беглеца попросила отклонить это заявление, поскольку она до сих пор не знает о месте нахождения подзащитного.

Напомним, украинские пограничники ранее сообщали о 26-летнеем гражданине России, "который в ходе разговора попросил политического убежища". В беседе с украинцами Гаврилов, в частности, пояснил, что в России он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

Позже СМИ узнали, что политическим беженцем стал Сергей Гаврилов – житель Москвы, инженер-программист. После массовых задержаний протестующих Гаврилов начал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях, общаться с другими единомышленниками. Участвовал в нескольких встречах с другими фигурантами дела.