Стала известна фамилия россиянина, который просит убежища в Украине

Гаврилов – житель Москвы, инженер-программист. После массовых задержаний протестующих Гаврилов начал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях.

26-летний фигурант дела «Нового величественность» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, сбежал в Украину и попросил здесь убежища.

Об этом пишет оппозиционное издание Грани, ссылаясь на свои источники.

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Гаврилов попал в Украину через Беларусь в понедельник в 14.00.

Украинские пограничники ранее сообщали о 26-летнем гражданине России, который в ходе разговора попросил политического убежища». В беседе с украинцами Гаврилов, в частности, пояснил, что в России он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

Гаврилов – житель Москвы, инженер-программист. После массовых задержаний протестующих Гаврилов начал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях, общаться с другими единомышленниками. Участвовал в нескольких встречах с другими фигурантами дела.

Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Каждому из обвиняемых грозит от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

Как сообщал УНИАН, 13 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали или принимают участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами России, которые подверглись преследованиям за политические убеждения.