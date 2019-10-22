Россиянин попросил убежища в Украине из-за преследования властей РФ

Как пояснил сам проситель убежища, в России он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

26-летний гражданин Российской Федерации при въезде на территорию Украины попросил политического убежища.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Соответствующее прошение россиянин озвучил 21 октября во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

В ходе беседы он сообщил, что преследуется в России за участие в акциях протеста против действующей власти.

После проведения необходимых мероприятий гражданина соседней страны направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали или принимают участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами России, которые подверглись преследованиям за политические убеждения.