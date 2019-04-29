В Еврокомиссии выступили за поочередное присоединение балканских стран к ЕС

Отмечается, что вступление стран Западных Балкан в Европейский Союз отвечает собственным интересам ЕС.

Одновременное вступление всех стран Западных Балкан в ЕС был бы лучшим вариантом, однако на практике этот вариант не сработает.

Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоганнес Хан, сообщает "Европейская правда".

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"Теоретически, совместное вступление было бы лучшим вариантом. Однако на практике это не сработает, потому что мы оцениваем прогресс каждой страны. Кто первый подошел, того первым и обслужили" - сказал он.

По его словам, страна, которая достигла прогресса в реформах, не должна ждать других и страдать из-за того, что они пасут задних.

"Соревнование между странами несет положительный сигнал и вдохновляет", - считает еврокомиссар.

Также Хан отметил, что новый договор о вступлении будет предусматривать, что новое государство-член ЕС не сможет заблокировать присоединение к блоку других стран Западных Балкан.

Он подчеркнул, что вступление стран Западных Балкан в Европейский Союз отвечает собственным интересам ЕС.

"Я не устану выступать за расширение ЕС. Речь идет не только о людях в Юго-Восточной Европе, но и наши собственные интересы. Мы либо экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность", - заявил Хан.