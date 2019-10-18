74-тонный "БелАЗ" от World of tanks выставили на продажу

Высота "БелАЗу" – 5,34 метра, а ширина – 6,4 метра.

В сети выставили на продажу 74-тонный "БелАЗ", который принял участие в фестивале World of Tanks по мотивам популярной игры.

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Автомобиль предлагают за 1,1 миллиона долларов на сайте по продаже автомобилей "Юла".

На "БелАЗе" установлен 1000-сильный мотор, который позволяет развить скорость на авто до 60 километров в час. Его высота – 5,34 метра, а ширина – 6,4 метра. Весит автомобиль-гигант 74 тонны, что примерно равно двум с половиной танкам Т-34-85, особенно популярных у игроков World of tanks.

Разрисовали машину белорусские художники из TAKTAK crew. На его покраску ушло 160 баллонов краски, 11 рулонов малярных лент, 30 погонных метров бумаги и 100 квадратных метров пленки. Сама работа заняла 80 часов.

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