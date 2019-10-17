Европейский совет одобрил соглашение о Brexit

Европейский Совет также одобрил Политическую декларацию, которая определяет рамки будущих отношений между ЕС и Британией.

Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС, который проходит 17-18 октября в Брюсселе

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"Европейский Совет одобряет Соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии", - говорится в выводах.

В этой связи сказано, что Европейский Совет приглашает Европейскую комиссию и Европейский парламент осуществить необходимые шаги, чтобы соглашение вступило в силу с 1 ноября этого года с той целью, чтобы обеспечить упорядоченный выход.

Также сказано, что Европейский Совет одобрил Политическую декларацию, которая определяет рамки будущих отношений между ЕС и Британией.

Подчеркивается, что ЕС подтверждает настроенность Евросоюза иметь как можно более близкое партнерство с Великобританией в будущем в соответствии с Политической декларацией.

Как сообщал УНИАН, британская и европейская переговорные команды согласовали соглашение о Brexit перед встречей европейских лидеров в Брюсселе.