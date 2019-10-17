ЕС и Великобритания достигли договоренности по Brexit

Сделка все еще будет нуждаться в одобрении парламентов Великобритании и Европы.

Соглашение о Brexit было согласовано между британскими и европейскими переговорными командами перед встречей европейских лидеров в Брюсселе.

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Об этом сообщает ВВС.

Обе стороны работали над юридическим текстом сделки, но она все еще будет нуждаться в одобрении парламентов Великобритании и Европы.

Премьер-министр Борис Джонсон написал в Твиттере: «У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль (над процессом, - ред.)».

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone#TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

Как сообщал УНИАН, Джонсон настаивал на выходе Великобритании из Евросоюза 31 октября даже без ратифицированного соглашения об условиях выхода. Соглашение о Brexit, согласованное его предшественницей Терезой Мэй, британский парламент отклонял трижды.