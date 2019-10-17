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ЕС и Великобритания достигли договоренности по Brexit

12:51, 17 октября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Соглашение о Brexit было согласовано между британскими и европейскими переговорными командами перед встречей европейских лидеров в Брюсселе.

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Об этом сообщает ВВС.

Обе стороны работали над юридическим текстом сделки, но она все еще будет нуждаться в одобрении парламентов Великобритании и Европы.

Премьер-министр Борис Джонсон написал в Твиттере: «У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль (над процессом, - ред.)».

Как сообщал УНИАН, Джонсон настаивал на выходе Великобритании из Евросоюза 31 октября даже без ратифицированного соглашения об условиях выхода. Соглашение о Brexit, согласованное его предшественницей Терезой Мэй, британский парламент отклонял трижды.

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Теги: #брексит#Brexit