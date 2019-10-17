Литва и Россия обменяются осужденными шпионами

В соглашение об обмене также внесен осужденный в России гражданин Норвегии.

Литва и Россия договорились об обмене заключенными за шпионаж лицами.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на источники.

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Литва, в частности, должна передать России осужденного 2 года назад агента ФСБ РФ Николая Филипченко, а Россия - осужденных в 2016 года литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.

В соглашение об обмене также внесены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один российский гражданин.

Соответствующее соглашение на прошлой неделе одобрил возглавляемый президентом Гитанасом Науседой Госсовет по обороне, но процесс затянулся из-за дискуссии о правовом механизме.

Накануне глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дайний Гайзаускас зарегистрировал законопроект о праве президента на помилование лица, осужденного за шпионаж, и соглашении об обмене лицами.

Как сообщал УНИАН, в Литве решили расследовать потенциальные угрозы национальной безопасности из-за отношений литовского парламентария Ирины Розовой с российскими дипломатами.