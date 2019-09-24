В Литве будут расследовать связи депутата с российскими дипломатами

Комитет нацбезопасности проверит, не использовалась ли секретная информация в личных или других целях, что ставит под угрозу нацбезопасность.

Сейм Литвы поручил Комитету национальной безопасности и обороны провести расследование потенциальной угрозы национальной безопасности отношений парламентария Ирины Розовой с российскими дипломатами.

Об этом сообщает Delfi.

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Отмечается, что 86 членов Сейма поддержали проведение парламентского расследования, один высказался против и 12 воздержались.

Расследование должны провести до 1 декабря.

Комитет рассмотрит, были ли решения, в том числе по командировкам Розовой, "своевременными и целесообразными для устранения потенциальных рисков и угроз национальной безопасности".

Также комитет должен проверить, правильно ли использовалась полученная от Департамента государственной безопасности секретная информация, "не использовалась ли она в личных политических или других целях, что ставит под угрозу национальную безопасность".

В документе Государственного департамента безопасности Литвы ранее было указано, что Розова обсуждала с российскими дипломатами вопросы финансовой поддержки Альянса русских Литвы.