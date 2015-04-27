Соратники Немцова закончили работу над докладом "Путин. Война" об Украине, который презентуют 12 мая (фото)

Оппозиционеры закончили работу над докладом по материалам российского оппозиционного политика Бориса Немцова "Путин. Война".

Об этом сообщил соратник Немцова Илья Яшин на своей странице в Facebook.

"Мы закончили работу над докладом "Путин. Война". За майские праздники выпустим первый тираж. Презентацию организуем 12 мая", - написал он.

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В интервью Русской службе Би-би-си Яшин рассказал, что доклад будет распространяться среди граждан России.

"Мы не собираемся убеждать в присутствии российских войск [на территории Украины] западную аудиторию, украинцев - для них там нет секретов. А для российских граждан та информация, которая будет содержаться в докладе, во многом станет откровением", - заявил Яшин.

Кремль отрицает участие российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины.

Справка. Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. Во вторник, на 40-й день после смерти политика, в Москве и других городах России прошли акции памяти с участием соратников и сторонников Немцова.